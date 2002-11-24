Штуль Василий
Место рожденияст. Вапнярка
Дата рождения04.08.1921
Дата смерти24.11.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1921
Отец: Штуль Петр
Рождение ребёнка
15.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Штуль (Томашина) Ангелина
Рождение ребёнка
01.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Штуль (Томашина) Ангелина
Рождение ребёнка
13.06.1962
Дочь: (Штуль) Нина
Мать ребёнка: Штуль (Томашина) Ангелина
Смерть
24.11.2002