Штуль Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтуль Василий

Штуль Василий

avatar

Место рождения

ст. Вапнярка

Дата рождения

04.08.1921

Дата смерти

24.11.2002

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1921

Отец: Штуль Петр

Мать: Штуль (Могилевская) Татьяна

Рождение ребёнка
15.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штуль (Томашина) Ангелина

Рождение ребёнка
01.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штуль (Томашина) Ангелина

Рождение ребёнка
13.06.1962

Дочь: (Штуль) Нина

Мать ребёнка: Штуль (Томашина) Ангелина

Смерть
24.11.2002

Мы используем куки для улучшения работы сайта.