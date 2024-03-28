Штуль (Могилевская) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штуль (Могилевская) Татьяна

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Место рождения

Украина

Дата рождения

20.01.1889

Дата смерти

04.10.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1889

Отец: Могилевский Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Штуль Александр

Отец ребёнка: Штуль Петр

Рождение ребёнка
1913

Сын: Штуль Дмитрий

Отец ребёнка: Штуль Петр

Рождение ребёнка
15.03.1916

Сын: Штуль Тихон

Отец ребёнка: Штуль Петр

Рождение ребёнка
04.08.1921

Сын: Штуль Василий

Отец ребёнка: Штуль Петр

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Шелуханова (Штуль) Анна

Отец ребёнка: Штуль Петр

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Штуль) Мария

Отец ребёнка: Штуль Петр

Рождение ребёнка
03.12.1929

Дочь: Поповская (Штуль) Вера

Отец ребёнка: Штуль Петр

Смерть
04.10.1972
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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