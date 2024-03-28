Штуль (Могилевская) Татьяна
Место рожденияУкраина
Дата рождения20.01.1889
Дата смерти04.10.1972
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1889
Отец: Могилевский Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Штуль Александр
Отец ребёнка: Штуль Петр
Рождение ребёнка
1913
Сын: Штуль Дмитрий
Отец ребёнка: Штуль Петр
Рождение ребёнка
15.03.1916
Сын: Штуль Тихон
Отец ребёнка: Штуль Петр
Рождение ребёнка
04.08.1921
Сын: Штуль Василий
Отец ребёнка: Штуль Петр
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Шелуханова (Штуль) Анна
Отец ребёнка: Штуль Петр
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Штуль) Мария
Отец ребёнка: Штуль Петр
Рождение ребёнка
03.12.1929
Дочь: Поповская (Штуль) Вера
Отец ребёнка: Штуль Петр
Смерть
04.10.1972
Причина смерти: Естественная смерть/старость