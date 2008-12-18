Штуль (Томашина) Ангелина
Место рожденияГородковка
Дата рождения16.07.1921
Дата смерти18.12.2008
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1921
Отец: Томашин Демьян
Мать: Томашина Антонина
Рождение ребёнка
15.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Штуль Василий
Рождение ребёнка
01.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Штуль Василий
Рождение ребёнка
13.06.1962
Дочь: (Штуль) Нина
Отец ребёнка: Штуль Василий
Смерть
18.12.2008
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно