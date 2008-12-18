Штуль (Томашина) Ангелина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штуль (Томашина) Ангелина

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Место рождения

Городковка

Дата рождения

16.07.1921

Дата смерти

18.12.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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1962 г.р.

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1921

Отец: Томашин Демьян

Мать: Томашина Антонина

Рождение ребёнка
15.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штуль Василий

Рождение ребёнка
01.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штуль Василий

Рождение ребёнка
13.06.1962

Дочь: (Штуль) Нина

Отец ребёнка: Штуль Василий

Смерть
18.12.2008
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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