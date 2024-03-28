Шелуханова (Штуль) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелуханова (Штуль) Анна

Место рождения

Цаповка, Украина

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Штуль Петр

Мать: Штуль (Могилевская) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелуханов Владимир

Отец ребёнка: Шелуханов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шелуханов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шелуханов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шелуханов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелуханов Николай

Смерть
Неизвестно

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