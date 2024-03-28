Шелуханова (Штуль) Анна
Место рожденияЦаповка, Украина
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Штуль Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелуханов Владимир
Отец ребёнка: Шелуханов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шелуханов Николай
Смерть
Неизвестно