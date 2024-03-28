Шелуханов Николай
Место рожденияС. Тымановка, Винницкой обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелуханов Владимир
Мать ребёнка: Шелуханова (Штуль) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шелуханова (Штуль) Анна
Смерть
Неизвестно