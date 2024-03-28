Шелуханов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелуханов Николай

Место рождения

С. Тымановка, Винницкой обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелуханов Владимир

Мать ребёнка: Шелуханова (Штуль) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шелуханова (Штуль) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шелуханова (Штуль) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шелуханова (Штуль) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелуханова (Штуль) Анна

Смерть
Неизвестно

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