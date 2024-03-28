Штуль Александр
Место рожденияс.Колоденка Томашпольский р-он
Дата рождения1907
Дата смерти16.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Штуль Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Штуль Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Штуль Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штуль Анна
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой | 20 ж/д батальон
Смерть
16.10.1941
Причина смерти: погиб
Похороны
Неизвестно