Штуль Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штуль Александр

Место рождения

с.Колоденка Томашпольский р-он

Дата рождения

1907

Дата смерти

16.10.1941

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Штуль Петр

Мать: Штуль (Могилевская) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штуль Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штуль Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штуль Анна

Работа или профессия
Неизвестно
рядовой | 20 ж/д батальон
Смерть
16.10.1941
Причина смерти: погиб
Похороны
Неизвестно

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