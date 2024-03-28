Штуль Дмитрий
Место рожденияст. Вапнярка
Дата рождения1913
Дата смерти10.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Штуль Петр
Бракосочетание
1933
Жена: Штуль (Соколова) Ольга
Рождение ребёнка
1935
Сын: Штуль Анатолий
Мать ребёнка: Штуль (Соколова) Ольга
Работа или профессия
Между ?.11.1935 и ?.11.1939
зав. типографией, полковой газеты многотиражки
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Штуль) Галина
Мать ребёнка: Штуль (Соколова) Ольга
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Штуль) Людмила
Мать ребёнка: Штуль (Соколова) Ольга
Работа или профессия
Между 1940 и 1941
жд милиция
Смерть
10.01.1944
Причина смерти: убит
Рождение ребёнка
04.05.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Штуль (Соколова) Ольга
Похороны
Неизвестно