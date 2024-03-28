Штуль Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штуль Дмитрий

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Место рождения

ст. Вапнярка

Дата рождения

1913

Дата смерти

10.01.1944

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

1935 г.р.
1937 г.р.
1939 г.р.
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ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Штуль Петр

Мать: Штуль (Могилевская) Татьяна

Бракосочетание
1933

Жена: Штуль (Соколова) Ольга

Рождение ребёнка
1935

Сын: Штуль Анатолий

Мать ребёнка: Штуль (Соколова) Ольга

Работа или профессия
Между ?.11.1935 и ?.11.1939
зав. типографией, полковой газеты многотиражки
Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Штуль) Галина

Мать ребёнка: Штуль (Соколова) Ольга

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Штуль) Людмила

Мать ребёнка: Штуль (Соколова) Ольга

Работа или профессия
Между 1940 и 1941
жд милиция
Смерть
10.01.1944
Причина смерти: убит
Рождение ребёнка
04.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Штуль (Соколова) Ольга

Похороны
Неизвестно

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