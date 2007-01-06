Штуль (Соколова) Ольга
Место рожденияЧелябинская обл. Лебедянский р-он,с.Фёдоровка.
Дата рождения06.05.1915
Дата смерти06.01.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1915
Отец: Соколов Иван
Мать: Соколова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цикунов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цикунов Николай
Работа или профессия
Между 1924 и 1930
работа на людей
Работа или профессия
Между 1930 и 1933
разнорабочая
Место жительства
1932
Так как был голод, поехали искать где лучше.
Бракосочетание
1933
Муж: Штуль Дмитрий
Работа или профессия
Между 1933 и 1936
кухонный работник
Рождение ребёнка
1935
Сын: Штуль Анатолий
Отец ребёнка: Штуль Дмитрий
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Штуль) Галина
Отец ребёнка: Штуль Дмитрий
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Штуль) Людмила
Отец ребёнка: Штуль Дмитрий
Работа или профессия
Между 1940 и 1954
стрелочница
Рождение ребёнка
04.05.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Штуль Дмитрий
Смерть
06.01.2007