Штуль (Соколова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штуль (Соколова) Ольга

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Место рождения

Челябинская обл. Лебедянский р-он,с.Фёдоровка.

Дата рождения

06.05.1915

Дата смерти

06.01.2007

Пол

Женский

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1913 г.р.
1919 г.р.

Дети

1935 г.р.
1937 г.р.
1939 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1915

Отец: Соколов Иван

Мать: Соколова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цикунов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цикунов Николай

Работа или профессия
Между 1924 и 1930
работа на людей
Работа или профессия
Между 1930 и 1933
разнорабочая
Место жительства
1932
Так как был голод, поехали искать где лучше.
Бракосочетание
1933

Муж: Штуль Дмитрий

Работа или профессия
Между 1933 и 1936
кухонный работник
Рождение ребёнка
1935

Сын: Штуль Анатолий

Отец ребёнка: Штуль Дмитрий

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Штуль) Галина

Отец ребёнка: Штуль Дмитрий

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Штуль) Людмила

Отец ребёнка: Штуль Дмитрий

Работа или профессия
Между 1940 и 1954
стрелочница
Рождение ребёнка
04.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Штуль Дмитрий

Смерть
06.01.2007

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