Терёшкина (Стеблянко) Наталия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терёшкина (Стеблянко) Наталия Николаевна

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Место рождения

Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, поселок Затобольск

Дата рождения

30.09.1957

Дата смерти

14.10.2021

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1935 г.р.

Муж

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1957

Отец: Стеблянко Николай Сергеевич

Мать: Стеблянко Евгения Григорьевна

Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, поселок Затобольск
Рождение ребёнка
05.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терешкин Петр Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешкин Петр Юрьевич

Смерть
14.10.2021
Тверь, город Тверь, Тверская область
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