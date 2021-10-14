Терёшкина (Стеблянко) Наталия Николаевна
Место рожденияКазахстан, Костанайская область, Костанайский район, поселок Затобольск
Дата рождения30.09.1957
Дата смерти14.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1957
Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, поселок Затобольск
Рождение ребёнка
05.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терешкин Петр Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.2021
Тверь, город Тверь, Тверская область