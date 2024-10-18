город Тобыл, Костанайский район, Костанайская область (на 2022) — Familio

Тобыл

Костанайский район, Костанайская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Тургайская область, Николаевский уезд, Затобольский поселок
4534. Затобольский поселок, осн. 1881 г.Всех дворов: 207. 1375Лошадей: 162. Рогатого скота: 618. Верблюдов: 2. Овец: 684. Коз: 11.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Костанайская область, Костанайский район, Тобылская городская администрация
город ТобылТобыл қ.395420100

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