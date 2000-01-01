город Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область (на 2022) — Familio

Костанай

городская администрация Костанай, Костанайская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
Кустанай
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Тургайская область, Николаевский уезд
29Кустанай, городское посел., уездное управление, осн. 1881 г., на р. Тоболе. От Троицка зимою 184 версты, летом — 174. Церквей 2, вольная аптека, приемный покойВсех дворов: 1796. 13077Лошадей: 1229. Рогатого скота: 7099. Верблюдов: 168. Овец: 3388. Коз: 19. Свиней: 250.
Тургайская область, Николаевский уезд, Аракарагайская киргизская волость
3629. Аракарагайская кирг. вол.Аулов: 4. Кибиток: 1576. 9588Лошадей: 19109. Рогатого скота: 8171. Верблюдов: 201. Овец: 17315. Коз: 2119.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Костанайская область, городская администрация Костанай
город КостанайҚостанай қ.391010000

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