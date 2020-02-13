Стеблянко (Миргородская) Евгения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стеблянко (Миргородская) Евгения Григорьевна

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Место рождения

село Гранiт, Лозуватська сільська рада, Компанiïвский район, Одесска область, Україна

Дата рождения

31.07.1935

Дата смерти

13.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1935

Отец: Миргородский Григорий Гаврилович

Мать: Миргородская Татьяна Григорьевна

село Гранiт, Лозуватська сільська рада, Компанiïвский район, Одесска область, Україна
Бракосочетание
01.02.1957

Муж: Стеблянко Николай Сергеевич

Кустанайская область, Затобольский районный ЗАГС
Рождение ребёнка
30.09.1957

Дочь: Терёшкина Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Стеблянко Николай Сергеевич

Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, поселок Затобольск
Смерть
13.02.2020
Тверь, город Тверь, Тверская область
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