Стеблянко (Миргородская) Евгения Григорьевна
Место рождениясело Гранiт, Лозуватська сільська рада, Компанiïвский район, Одесска область, Україна
Дата рождения31.07.1935
Дата смерти13.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1935
село Гранiт, Лозуватська сільська рада, Компанiïвский район, Одесска область, Україна
Бракосочетание
01.02.1957
Кустанайская область, Затобольский районный ЗАГС
Рождение ребёнка
30.09.1957
Дочь: Терёшкина Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Стеблянко Николай Сергеевич
Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, поселок Затобольск
Смерть
13.02.2020
Тверь, город Тверь, Тверская область