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Потримай Яков Иванович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Потримай Иван Андреевич

Мать: Потримай Екатерина Семеновна

Бракосочетание
25.10.1881

Жена: Потримай Соломония Петровна

Рождение ребёнка
20.09.1882

Сын: Потримай Феодосий Яковлевич

Мать ребёнка: Потримай Соломония Петровна

Рождение ребёнка
07.06.1886

Сын: Потримай Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Потримай Соломония Петровна

Рождение ребёнка
28.06.1888

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Потримай Соломония Петровна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Потримай Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Потримай Соломония Петровна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Губа Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Потримай Соломония Петровна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Потримай Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Потримай Соломония Петровна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Грек Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Потримай Соломония Петровна

Смерть
Неизвестно
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