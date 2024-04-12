Потримай Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
25.10.1881
Рождение ребёнка
20.09.1882
Сын: Потримай Феодосий Яковлевич
Мать ребёнка: Потримай Соломония Петровна
Рождение ребёнка
07.06.1886
Мать ребёнка: Потримай Соломония Петровна
Рождение ребёнка
28.06.1888
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Потримай Соломония Петровна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Потримай Соломония Петровна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Губа Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Потримай Соломония Петровна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Потримай Соломония Петровна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Грек Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Потримай Соломония Петровна
Смерть
Неизвестно