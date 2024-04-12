Потримай Илья Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
22.10.1912
Рождение ребёнка
28.01.1913
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Потримай Татьяна Андреевна
Военная служба
19.08.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 11-й Туркестанский стрелковый полк Место рождения. Губерния Харьковская губ. Место рождения. Уезд Изюмский уезд Место рождения. Волость Закотянская вол. Причина... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1919
Мать ребёнка: Потримай Татьяна Андреевна
Смерть
Неизвестно