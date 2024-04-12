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Потримай Илья Яковлевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Потримай Яков Иванович

Мать: Потримай Соломония Петровна

Бракосочетание
22.10.1912

Жена: Потримай Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
28.01.1913

Дочь: Мария Ильинична

Мать ребёнка: Потримай Татьяна Андреевна

Военная служба
19.08.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть 11-й Туркестанский стрелковый полк Место рождения. Губерния Харьковская губ. Место рождения. Уезд Изюмский уезд Место рождения. Волость Закотянская вол. Причина... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1919

Сын: Потримай Василий Ильич

Мать ребёнка: Потримай Татьяна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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