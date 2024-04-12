Потримай (Бут) Соломония Петровна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Бут Петр Исаакович
Мать: Феодосия Осиповна
Бракосочетание
25.10.1881
Рождение ребёнка
20.09.1882
Сын: Потримай Феодосий Яковлевич
Отец ребёнка: Потримай Яков Иванович
Рождение ребёнка
07.06.1886
Отец ребёнка: Потримай Яков Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1888
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Потримай Яков Иванович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Потримай Яков Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Губа Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Потримай Яков Иванович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Потримай Яков Иванович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Грек Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Потримай Яков Иванович
Смерть
Неизвестно