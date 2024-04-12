Потримай (Бут) Соломония Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай (Бут) Соломония Петровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Бут Петр Исаакович

Мать: Феодосия Осиповна

Бракосочетание
25.10.1881

Муж: Потримай Яков Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1882

Сын: Потримай Феодосий Яковлевич

Отец ребёнка: Потримай Яков Иванович

Рождение ребёнка
07.06.1886

Сын: Потримай Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Потримай Яков Иванович

Рождение ребёнка
28.06.1888

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Потримай Яков Иванович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Потримай Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Потримай Яков Иванович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Губа Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Потримай Яков Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Потримай Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Потримай Яков Иванович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Грек Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Потримай Яков Иванович

Смерть
Неизвестно
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