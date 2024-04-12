Бут Петр Исаакович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти10.06.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Бут Исаак Иванович
Мать: Бут 1-й брак
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Феодосия Осиповна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Бут Андрей Петрович
Мать ребёнка: Феодосия Осиповна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Бут Федор Петрович
Мать ребёнка: Феодосия Осиповна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Лиманская Параскева Петровна
Мать ребёнка: Феодосия Осиповна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Троян Елена Петровна
Мать ребёнка: Феодосия Осиповна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Потримай Соломония Петровна
Мать ребёнка: Феодосия Осиповна
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Феодосия Осиповна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Чалая Васса Петровна
Мать ребёнка: Феодосия Осиповна
Смерть
10.06.1875
Причина смерти: Болезнь-сибирка
Похороны
Неизвестно