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Бут Федор Петрович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Бут Петр Исаакович

Мать: Феодосия Осиповна

Бракосочетание
27.10.1874

Жена: Бут Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
14.05.1877

Сын: Бут Сидор Федорович

Мать ребёнка: Бут Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
15.07.1883

Сын: Бут Илья Федорович

Мать ребёнка: Бут Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
21.05.1886

Дочь: Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Бут Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
12.02.1889

Сын: Бут Мелентий Федорович

Мать ребёнка: Бут Елена Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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