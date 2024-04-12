Феодосия Осиповна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти01.03.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Бут Петр Исаакович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Бут Андрей Петрович
Отец ребёнка: Бут Петр Исаакович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Бут Федор Петрович
Отец ребёнка: Бут Петр Исаакович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Лиманская Параскева Петровна
Отец ребёнка: Бут Петр Исаакович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Троян Елена Петровна
Отец ребёнка: Бут Петр Исаакович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Потримай Соломония Петровна
Отец ребёнка: Бут Петр Исаакович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Бут Петр Исаакович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Чалая Васса Петровна
Отец ребёнка: Бут Петр Исаакович
Смерть
01.03.1880
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно