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Феодосия Осиповна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1822

Дата смерти

01.03.1880

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Бут Петр Исаакович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Бут Андрей Петрович

Отец ребёнка: Бут Петр Исаакович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Бут Федор Петрович

Отец ребёнка: Бут Петр Исаакович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Лиманская Параскева Петровна

Отец ребёнка: Бут Петр Исаакович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Троян Елена Петровна

Отец ребёнка: Бут Петр Исаакович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Потримай Соломония Петровна

Отец ребёнка: Бут Петр Исаакович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Бут Пантелеймон Петрович

Отец ребёнка: Бут Петр Исаакович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Чалая Васса Петровна

Отец ребёнка: Бут Петр Исаакович

Смерть
01.03.1880
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
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