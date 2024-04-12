Бут (Пересичная) Елена Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Пересичный Алексей
Мать: Пересичная ?
Бракосочетание
27.10.1874
Муж: Бут Федор Петрович
Рождение ребёнка
14.05.1877
Сын: Бут Сидор Федорович
Отец ребёнка: Бут Федор Петрович
Рождение ребёнка
15.07.1883
Сын: Бут Илья Федорович
Отец ребёнка: Бут Федор Петрович
Рождение ребёнка
21.05.1886
Дочь: Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Бут Федор Петрович
Рождение ребёнка
12.02.1889
Отец ребёнка: Бут Федор Петрович
Смерть
Неизвестно