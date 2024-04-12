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Потримай Петр Яковлевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1897

Дата смерти

25.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Потримай Яков Иванович

Мать: Потримай Соломония Петровна

Бракосочетание
28.10.1918

Жена: Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
23.05.1920

Сын: Потримай Михаил Петрович

Мать ребёнка: Варвара Федоровна

Военная служба
С 1941 по 25.07.1942
Красноармеец штаб 395 сд п/п № 42691 пропал без вести
Смерть
25.07.1942
Батайск, город Батайск, Ростовская область
ЦАМО РФ , Ф - 58-818883-865
Бракосочетание
До 1942

Жена: Потримай Аграфена Тихоновна

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