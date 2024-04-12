Потримай Петр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти25.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Бракосочетание
28.10.1918
Жена: Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
23.05.1920
Мать ребёнка: Варвара Федоровна
Военная служба
С 1941 по 25.07.1942
Красноармеец штаб 395 сд п/п № 42691 пропал без вести
Смерть
25.07.1942
Батайск, город Батайск, Ростовская область
ЦАМО РФ , Ф - 58-818883-865
Бракосочетание
До 1942