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Потримай Екатерина Семеновна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Потримай Харитон Иванович

Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Потримай Тихон Иванович

Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Потримай Порфирий Иванович

Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Потримай Николай Иванович

Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Потримай Петр Иванович

Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евкова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Потримай Василий Иванович

Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Потримай Яков Иванович

Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Потримай Ефим Иванович

Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Слаута Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Угнивенко Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Потримай Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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