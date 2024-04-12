Потримай Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
21.10.1884
Жена: Ефимия Емельяновна
Рождение ребёнка
07.09.1885
Сын: Потримай Захар Васильевич
Мать ребёнка: Ефимия Емельяновна
Рождение ребёнка
12.10.1887
Сын: Потримай Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Ефимия Емельяновна
Рождение ребёнка
16.09.1889
Сын: Потримай Никита Васильевич
Мать ребёнка: Ефимия Емельяновна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Трегубенко Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Ефимия Емельяновна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Потримай Николай Васильевич
Мать ребёнка: Ефимия Емельяновна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ивченко Улита Васильевна
Мать ребёнка: Ефимия Емельяновна
Смерть
Неизвестно