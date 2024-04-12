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Потримай Василий Иванович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Потримай Иван Андреевич

Мать: Потримай Екатерина Семеновна

Бракосочетание
21.10.1884

Жена: Ефимия Емельяновна

Рождение ребёнка
07.09.1885

Сын: Потримай Захар Васильевич

Мать ребёнка: Ефимия Емельяновна

Рождение ребёнка
12.10.1887

Сын: Потримай Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Ефимия Емельяновна

Рождение ребёнка
16.09.1889

Сын: Потримай Никита Васильевич

Мать ребёнка: Ефимия Емельяновна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Трегубенко Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Ефимия Емельяновна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Потримай Николай Васильевич

Мать ребёнка: Ефимия Емельяновна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ивченко Улита Васильевна

Мать ребёнка: Ефимия Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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