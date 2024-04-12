Ивченко (Потримай) Улита Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко (Потримай) Улита Васильевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.12.1818

Муж: Ивченко Алексей Прокофьевич

Рождение
1898

Отец: Потримай Василий Иванович

Мать: Ефимия Емельяновна

Рождение ребёнка
11.11.1918

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Ивченко Алексей Прокофьевич

Рождение ребёнка
21.03.1921

Сын: Ивченко Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Ивченко Алексей Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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