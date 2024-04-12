(Калюжина) Ефимия Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти27.12.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
21.10.1884
Рождение ребёнка
07.09.1885
Сын: Потримай Захар Васильевич
Отец ребёнка: Потримай Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1887
Сын: Потримай Филипп Васильевич
Отец ребёнка: Потримай Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1889
Сын: Потримай Никита Васильевич
Отец ребёнка: Потримай Василий Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Трегубенко Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Потримай Василий Иванович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Потримай Николай Васильевич
Отец ребёнка: Потримай Василий Иванович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ивченко Улита Васильевна
Отец ребёнка: Потримай Василий Иванович
Смерть
27.12.1919
Причина смерти: Болезнь-простуда
Похороны
Неизвестно