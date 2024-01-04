Ивченко Алексей Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.12.1818
Жена: Ивченко Улита Васильевна
Рождение
1898
Рождение ребёнка
11.11.1918
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Ивченко Улита Васильевна
Рождение ребёнка
21.03.1921
Сын: Ивченко Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Ивченко Улита Васильевна
Смерть
Неизвестно