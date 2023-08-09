Ивченко Анастасия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Ивченко Дмитрий Прокофьевич
Отец ребёнка: Ивченко Прокофий Гаврилович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ивченко Митрофан Прокофьевич
Отец ребёнка: Ивченко Прокофий Гаврилович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Ивченко Алексей Прокофьевич
Отец ребёнка: Ивченко Прокофий Гаврилович
Рождение ребёнка
10.04.1911
Дочь: Агафия Прокопьевна
Отец ребёнка: Ивченко Прокофий Гаврилович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ивченко Семен Прокофьевич
Отец ребёнка: Ивченко Прокофий Гаврилович
Смерть
Неизвестно