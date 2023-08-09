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Ивченко Анастасия Яковлевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ивченко Дмитрий Прокофьевич

Отец ребёнка: Ивченко Прокофий Гаврилович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ивченко Митрофан Прокофьевич

Отец ребёнка: Ивченко Прокофий Гаврилович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Ивченко Алексей Прокофьевич

Отец ребёнка: Ивченко Прокофий Гаврилович

Рождение ребёнка
10.04.1911

Дочь: Агафия Прокопьевна

Отец ребёнка: Ивченко Прокофий Гаврилович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ивченко Семен Прокофьевич

Отец ребёнка: Ивченко Прокофий Гаврилович

Смерть
Неизвестно