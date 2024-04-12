Ивченко Семен Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Военная служба
1936
Призван -Гр.ССР Ахбулак-Маглисским РВК
Вступление в партию
?.06.1939
979 сп 253 сд 3 гв.А
Член ВКПб пртюбилет № 2772147
Награда
31.07.1943
Приказ 6гв.А № 18н,награжден орденом "Красной Звезды"
Награда
15.04.1945
3 гв.А 253 сд 979 сп Приказ № 86н майор,зам.командира полка по политчасти, награжден орденом "Красного Знамени"
Награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР ,Награжден медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
Смерть
Неизвестно