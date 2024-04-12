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Ивченко Прокофий Гаврилович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1861

Дата смерти

01.10.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Ивченко Гавриил Тихонович

Мать: Устиния Даниловна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Ивченко Дмитрий Прокофьевич

Мать ребёнка: Ивченко Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ивченко Митрофан Прокофьевич

Мать ребёнка: Ивченко Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Ивченко Алексей Прокофьевич

Мать ребёнка: Ивченко Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
10.04.1911

Дочь: Агафия Прокопьевна

Мать ребёнка: Ивченко Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ивченко Семен Прокофьевич

Мать ребёнка: Ивченко Анастасия Яковлевна

Смерть
01.10.1920
Причина смерти: Болезнь-воспаление легких
Похороны
Неизвестно
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