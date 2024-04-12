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Ивченко Гавриил Тихонович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ивченко Тихон Григорьевич

Мать: Ивченко София

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ивченко Афанасий Гаврилович

Мать ребёнка: Устиния Даниловна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Ивченко Прокофий Гаврилович

Мать ребёнка: Устиния Даниловна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Ивченко Никита Гаврилович

Мать ребёнка: Устиния Даниловна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Ивченко Давид Гаврилович

Мать ребёнка: Устиния Даниловна

Смерть
Неизвестно
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