Ивченко Гавриил Тихонович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Ивченко Тихон Григорьевич
Мать: Ивченко София
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ивченко Афанасий Гаврилович
Мать ребёнка: Устиния Даниловна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Ивченко Прокофий Гаврилович
Мать ребёнка: Устиния Даниловна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Ивченко Никита Гаврилович
Мать ребёнка: Устиния Даниловна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Устиния Даниловна
Смерть
Неизвестно