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Ивченко Никита Гаврилович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ивченко Гавриил Тихонович

Мать: Устиния Даниловна

Рождение ребёнка
29.05.1912

Сын: Ивченко Устин Никитович

Мать ребёнка: Ивченко Фекла Демидовна

Рождение ребёнка
27.01.1918

Дочь: Анна Никитична

Мать ребёнка: Ивченко Фекла Демидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивченко Фекла Демидовна

Смерть
Неизвестно
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