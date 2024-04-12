Устиния Даниловна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ивченко Афанасий Гаврилович
Отец ребёнка: Ивченко Гавриил Тихонович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Ивченко Прокофий Гаврилович
Отец ребёнка: Ивченко Гавриил Тихонович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Ивченко Никита Гаврилович
Отец ребёнка: Ивченко Гавриил Тихонович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Ивченко Гавриил Тихонович
Смерть
Неизвестно