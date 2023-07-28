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Ивченко Давид Гаврилович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1874

Дата смерти

18.11.1919

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Ивченко Гавриил Тихонович

Мать: Устиния Даниловна

Рождение ребёнка
?.09.1911

Дочь: Ксения Давидовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
04.06.1912

Сын: Ивченко Василий Давидович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
26.02.1915

Сын: Ивченко Порфирий Давидович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
27.01.1917

Дочь: Анна Давидовна

Мать ребёнка: ?

Смерть
18.11.1919
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно