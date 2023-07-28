Ивченко Давид Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти18.11.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Ивченко Гавриил Тихонович
Мать: Устиния Даниловна
Рождение ребёнка
?.09.1911
Дочь: Ксения Давидовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
04.06.1912
Сын: Ивченко Василий Давидович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
26.02.1915
Сын: Ивченко Порфирий Давидович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
27.01.1917
Дочь: Анна Давидовна
Мать ребёнка: ?
Смерть
18.11.1919
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно