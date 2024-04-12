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Потримай Тихон Иванович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1843

Дата смерти

23.01.1911

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Потримай Иван Андреевич

Мать: Потримай Екатерина Семеновна

Бракосочетание
До 1868

Жена: Потримай Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
26.05.1870

Дочь: Сараковская Мавра Тихоновна

Мать ребёнка: Потримай Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
03.10.1871

Сын: Потримай Дионисий Тихонович

Мать ребёнка: Потримай Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
27.03.1874

Дочь: Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Потримай Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Потримай Андрей Тихонович

Мать ребёнка: Потримай Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
27.09.1876

Дочь: Ефросиния Тихоновна

Мать ребёнка: Потримай Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
26.11.1877

Сын: Потримай Георгий Тихонович

Мать ребёнка: Потримай Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
24.06.1879

Дочь: Татьяна Тихоновна

Мать ребёнка: Потримай Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
21.10.1882

Дочь: Екатерина Тихоновна

Мать ребёнка: Потримай Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мелания Тихоновна

Мать ребёнка: Потримай Надежда Захаровна

Рождение ребёнка
01.08.1888

Дочь: Улита Тихоновна

Мать ребёнка: Потримай Надежда Захаровна

Смерть
23.01.1911
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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