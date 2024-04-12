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Потримай Надежда Захаровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1868

Муж: Потримай Тихон Иванович

Рождение ребёнка
26.05.1870

Дочь: Сараковская Мавра Тихоновна

Отец ребёнка: Потримай Тихон Иванович

Рождение ребёнка
03.10.1871

Сын: Потримай Дионисий Тихонович

Отец ребёнка: Потримай Тихон Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1874

Дочь: Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Потримай Тихон Иванович

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Потримай Андрей Тихонович

Отец ребёнка: Потримай Тихон Иванович

Рождение ребёнка
27.09.1876

Дочь: Ефросиния Тихоновна

Отец ребёнка: Потримай Тихон Иванович

Рождение ребёнка
26.11.1877

Сын: Потримай Георгий Тихонович

Отец ребёнка: Потримай Тихон Иванович

Рождение ребёнка
24.06.1879

Дочь: Татьяна Тихоновна

Отец ребёнка: Потримай Тихон Иванович

Рождение ребёнка
21.10.1882

Дочь: Екатерина Тихоновна

Отец ребёнка: Потримай Тихон Иванович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мелания Тихоновна

Отец ребёнка: Потримай Тихон Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1888

Дочь: Улита Тихоновна

Отец ребёнка: Потримай Тихон Иванович

Смерть
Неизвестно
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