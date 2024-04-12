Потримай Надежда Захаровна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
До 1868
Рождение ребёнка
26.05.1870
Дочь: Сараковская Мавра Тихоновна
Отец ребёнка: Потримай Тихон Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1871
Сын: Потримай Дионисий Тихонович
Отец ребёнка: Потримай Тихон Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1874
Дочь: Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Потримай Тихон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Потримай Андрей Тихонович
Отец ребёнка: Потримай Тихон Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1876
Дочь: Ефросиния Тихоновна
Отец ребёнка: Потримай Тихон Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1877
Сын: Потримай Георгий Тихонович
Отец ребёнка: Потримай Тихон Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1879
Дочь: Татьяна Тихоновна
Отец ребёнка: Потримай Тихон Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1882
Дочь: Екатерина Тихоновна
Отец ребёнка: Потримай Тихон Иванович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Мелания Тихоновна
Отец ребёнка: Потримай Тихон Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1888
Дочь: Улита Тихоновна
Отец ребёнка: Потримай Тихон Иванович
Смерть
Неизвестно