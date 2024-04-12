Потримай Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти14.02.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
?.01.1885
Сын: Потримай Георгий Петрович
Мать ребёнка: Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
16.11.1886
Мать ребёнка: Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
06.09.1889
Дочь: Надежда Петровна
Мать ребёнка: Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Олиферова Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Потримай Дементий Петрович
Мать ребёнка: Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Акилина Федоровна
Смерть
14.02.1919
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно