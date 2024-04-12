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Потримай Дементий Петрович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Потримай Петр Иванович

Мать: Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
22.01.1914

Дочь: Антонина Дементьевна

Мать ребёнка: Потримай Марфа Романовна

Рождение ребёнка
11.02.1917

Дочь: Евдокия Дементьевна

Мать ребёнка: Потримай Марфа Романовна

Рождение ребёнка
24.02.1921

Сын: Потримай Иван Дементьевич

Мать ребёнка: Потримай Марфа Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потримай Марфа Романовна

Смерть
Неизвестно
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