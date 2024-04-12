Потримай Дементий Петрович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Потримай Петр Иванович
Мать: Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
22.01.1914
Дочь: Антонина Дементьевна
Мать ребёнка: Потримай Марфа Романовна
Рождение ребёнка
11.02.1917
Дочь: Евдокия Дементьевна
Мать ребёнка: Потримай Марфа Романовна
Рождение ребёнка
24.02.1921
Сын: Потримай Иван Дементьевич
Мать ребёнка: Потримай Марфа Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потримай Марфа Романовна
Смерть
Неизвестно