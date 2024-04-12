(Потримай) Акилина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
?.01.1885
Сын: Потримай Георгий Петрович
Отец ребёнка: Потримай Петр Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1886
Отец ребёнка: Потримай Петр Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1889
Дочь: Надежда Петровна
Отец ребёнка: Потримай Петр Иванович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Олиферова Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Потримай Петр Иванович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Потримай Дементий Петрович
Отец ребёнка: Потримай Петр Иванович
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Потримай Петр Иванович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Потримай Петр Иванович
Смерть
Неизвестно