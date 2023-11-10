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Потримай Марфа Романовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1914

Дочь: Антонина Дементьевна

Отец ребёнка: Потримай Дементий Петрович

Рождение ребёнка
11.02.1917

Дочь: Евдокия Дементьевна

Отец ребёнка: Потримай Дементий Петрович

Рождение ребёнка
24.02.1921

Сын: Потримай Иван Дементьевич

Отец ребёнка: Потримай Дементий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потримай Дементий Петрович

Смерть
Неизвестно
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