Потримай Марфа Романовна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1914
Дочь: Антонина Дементьевна
Отец ребёнка: Потримай Дементий Петрович
Рождение ребёнка
11.02.1917
Дочь: Евдокия Дементьевна
Отец ребёнка: Потримай Дементий Петрович
Рождение ребёнка
24.02.1921
Сын: Потримай Иван Дементьевич
Отец ребёнка: Потримай Дементий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно