Климент Уваров Около 1745 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климент Уваров

Место рождения

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Увар Иванович

Мать: Степанида Акинфеева

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Петрова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Степан Климентов

Мать ребёнка: Ксения Петрова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Алексей Климентов

Мать ребёнка: Ксения Петрова

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Кузьма Климентов

Мать ребёнка: Ксения Петрова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Григорий Климентов

Мать ребёнка: Ксения Петрова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Тарас Климентов

Мать ребёнка: Ксения Петрова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Кондратий Климентов

Мать ребёнка: Ксения Петрова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марина Климентова

Мать ребёнка: Ксения Петрова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Авксентий Климентов

Мать ребёнка: Ксения Петрова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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