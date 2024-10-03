Климент Уваров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Увар Иванович
Мать: Степанида Акинфеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Петрова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Степан Климентов
Мать ребёнка: Ксения Петрова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Алексей Климентов
Мать ребёнка: Ксения Петрова
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Кузьма Климентов
Мать ребёнка: Ксения Петрова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Григорий Климентов
Мать ребёнка: Ксения Петрова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Тарас Климентов
Мать ребёнка: Ксения Петрова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кондратий Климентов
Мать ребёнка: Ксения Петрова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марина Климентова
Мать ребёнка: Ксения Петрова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Авксентий Климентов
Мать ребёнка: Ксения Петрова
Смерть
Неизвестно