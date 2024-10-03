Увар Иванович Около 1720 — найти родственников по фамилии на Familio
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Увар Иванович

Место рождения

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Отец

Около 1687 г.р.

Мать

Около 1688 г.р.

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Иван

Мать: Федосья Фадеева

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Акинфеева

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Климент Уваров

Мать ребёнка: Степанида Акинфеева

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Соломонида Уваровна

Мать ребёнка: Степанида Акинфеева

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Иван Уварович

Мать ребёнка: Степанида Акинфеева

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Лаврентий Уварович

Мать ребёнка: Степанида Акинфеева

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1767
Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

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