Увар Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: Иван
Мать: Федосья Фадеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Акинфеева
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Климент Уваров
Мать ребёнка: Степанида Акинфеева
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Соломонида Уваровна
Мать ребёнка: Степанида Акинфеева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Иван Уварович
Мать ребёнка: Степанида Акинфеева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Лаврентий Уварович
Мать ребёнка: Степанида Акинфеева
Смерть
1767