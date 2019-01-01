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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении крестьянам села Чернавы Чернавской волости Скопинского уезда продать 209 десятин земли. Рязанская губерния Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3158Чернава, с. каз.при рч. Чернаве.353520913031311Церковь православная 1. Училище. Сельское правление. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1226. Чернавы, село бывшее государственное, при речке Панике, дворов 414, жителей 2999, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа, 16 Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Чернавы2212147861216196346611312459сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Чернава село8388на трактах Ск.-Данк. и Мих. при речках Панике и Чернове66024522365481712135—волостн. правл.2 цер. кам. и 1 дер. шк. Мин. Нар. Пр. 2 кл. см., ярм. 1 мар. 7 днев., 3 мая 7 дн., баз. ежен., 6 ветр. мел., каз. вин. лав., кирп. зав., 3 прос. и 5 масл., кв. ур.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1644Чернавасело53°37'с.ш.39°09'в.д.N-37-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61615472101с Чернавасело