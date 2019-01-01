село Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Чернава

Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении крестьянам села Чернавы Чернавской волости Скопинского уезда продать 209 десятин земли. Рязанская губерния Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3158Чернава, с. каз.при рч. Чернаве.353520913031311Церковь православная 1. Училище. Сельское правление. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Чернавская волость
1226. Чернавы, село бывшее государственное, при речке Панике, дворов 414, жителей 2999, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа, 16 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Чернавская волость
село Чернавы2212147861216196346611312459сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Чернавская волость
Чернава село8388на трактах Ск.-Данк. и Мих. при речках Панике и Чернове66024522365481712135волостн. правл.2 цер. кам. и 1 дер. шк. Мин. Нар. Пр. 2 кл. см., ярм. 1 мар. 7 днев., 3 мая 7 дн., баз. ежен., 6 ветр. мел., каз. вин. лав., кирп. зав., 3 прос. и 5 масл., кв. ур.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Милославский район
1644Чернавасело53°37'с.ш.39°09'в.д.N-37-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Милославский муниципальный район, Чернавское сельское поселение
61615472101с Чернавасело

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