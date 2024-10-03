Ксения Петрова
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Гусев Петр Гаврилович
Мать: Мария Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климент Уваров
Рождение ребёнка
1768
Сын: Степан Климентов
Отец ребёнка: Климент Уваров
Рождение ребёнка
1773
Сын: Алексей Климентов
Отец ребёнка: Климент Уваров
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Кузьма Климентов
Отец ребёнка: Климент Уваров
Рождение ребёнка
1779
Сын: Григорий Климентов
Отец ребёнка: Климент Уваров
Рождение ребёнка
1780
Сын: Тарас Климентов
Отец ребёнка: Климент Уваров
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кондратий Климентов
Отец ребёнка: Климент Уваров
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Марина Климентова
Отец ребёнка: Климент Уваров
Рождение ребёнка
1792
Сын: Авксентий Климентов
Отец ребёнка: Климент Уваров
Смерть
Неизвестно