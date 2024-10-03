Ксения Петрова 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ксения Петрова

Место рождения

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Около 1715 г.р.

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Гусев Петр Гаврилович

Мать: Мария Кириллова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климент Уваров

Рождение ребёнка
1768

Сын: Степан Климентов

Отец ребёнка: Климент Уваров

Рождение ребёнка
1773

Сын: Алексей Климентов

Отец ребёнка: Климент Уваров

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Кузьма Климентов

Отец ребёнка: Климент Уваров

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Григорий Климентов

Отец ребёнка: Климент Уваров

Рождение ребёнка
1780

Сын: Тарас Климентов

Отец ребёнка: Климент Уваров

Рождение ребёнка
1782

Сын: Кондратий Климентов

Отец ребёнка: Климент Уваров

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Марина Климентова

Отец ребёнка: Климент Уваров

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Авксентий Климентов

Отец ребёнка: Климент Уваров

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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