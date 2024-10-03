Гусев Петр Гаврилович Около 1717 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Петр Гаврилович

Место рождения

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

Около 1705 г.р.

Жена

Около 1715 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1747 г.р.
1755 г.р.
Около 1756 г.р.
1757 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Гусев Гавриил Алексеев

Мать: Евдокия Трофимова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Кириллова

Рождение ребёнка
1738

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Кириллова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: (Гусева) Марфа Петровна

Мать ребёнка: Мария Кириллова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ксения Петрова

Мать ребёнка: Мария Кириллова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: (Гусева) Соломонида Петровна

Мать ребёнка: Мария Кириллова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Гусев Игнат Петрович

Мать ребёнка: Мария Кириллова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

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