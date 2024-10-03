Гусев Петр Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Гусев Гавриил Алексеев
Мать: Евдокия Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Кириллова
Рождение ребёнка
1738
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: (Гусева) Марфа Петровна
Мать ребёнка: Мария Кириллова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ксения Петрова
Мать ребёнка: Мария Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: (Гусева) Соломонида Петровна
Мать ребёнка: Мария Кириллова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Гусев Игнат Петрович
Мать ребёнка: Мария Кириллова
Смерть
Неизвестно