Кузьма Климентов Около 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьма Климентов

Место рождения

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1745 г.р.

Мать

1755 г.р.

Дети

Около 1804 г.р.
Около 1809 г.р.
Около 1821 г.р.

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Климент Уваров

Мать: Ксения Петрова

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Лыгин Ефрем Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Гаврил Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Домна Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

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