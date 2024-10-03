Кузьма Климентов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Климент Уваров
Мать: Ксения Петрова
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Лыгин Ефрем Кузьмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Гаврил Кузьмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Домна Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно