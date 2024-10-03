Степанида Акинфеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти1778
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Акинфей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Увар Иванович
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Климент Уваров
Отец ребёнка: Увар Иванович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Соломонида Уваровна
Отец ребёнка: Увар Иванович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Иван Уварович
Отец ребёнка: Увар Иванович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Лаврентий Уварович
Отец ребёнка: Увар Иванович
Смерть
1778