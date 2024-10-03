Степанида Акинфеева Около 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степанида Акинфеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Акинфей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Увар Иванович

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Климент Уваров

Отец ребёнка: Увар Иванович

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Соломонида Уваровна

Отец ребёнка: Увар Иванович

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Иван Уварович

Отец ребёнка: Увар Иванович

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Лаврентий Уварович

Отец ребёнка: Увар Иванович

Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1778
Чернава, Милославский муниципальный район, Рязанская область

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