Колупаева Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева Евдокия Фёдоровна

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Место рождения

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

31.08.1904 ст.

Дата смерти

03.12.1964

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1904 ст.

Отец: Колупаев Фёдор Степанович

Мать: Шабардина Мария Григорьевна

Сандаловы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
17.11.1926

Муж: Усачёв Владимир Максимович

Бракосочетание
17.11.1926

Муж: Усачёв Владимир Максимович

Рождение ребёнка
15.08.1927

Сын: Усачёв Николай Владимирович

Отец ребёнка: Усачёв Владимир Максимович

Рождение ребёнка
11.12.1928

Сын: Усачёв Александр Владимирович

Отец ребёнка: Усачёв Владимир Максимович

Рождение ребёнка
15.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усачёв Владимир Максимович

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1931

Дочь: Усачёва Нина Владимировна

Отец ребёнка: Усачёв Владимир Максимович

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1935

Сын: Усачёв Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Усачёв Владимир Максимович

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.12.1964
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