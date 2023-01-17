Колупаева Евдокия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения31.08.1904 ст.
Дата смерти03.12.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1904 ст.
Бракосочетание
17.11.1926
Бракосочетание
17.11.1926
Рождение ребёнка
15.08.1927
Сын: Усачёв Николай Владимирович
Отец ребёнка: Усачёв Владимир Максимович
Рождение ребёнка
11.12.1928
Сын: Усачёв Александр Владимирович
Отец ребёнка: Усачёв Владимир Максимович
Рождение ребёнка
15.12.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усачёв Владимир Максимович
Рождение ребёнка
15.12.1931
Дочь: Усачёва Нина Владимировна
Отец ребёнка: Усачёв Владимир Максимович
Рождение ребёнка
30.09.1935
Сын: Усачёв Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Усачёв Владимир Максимович
Смерть
03.12.1964