Усачёв Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1927
Дата смерти22.04.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1927
Рождение ребёнка
18.07.1956
Дочь: Усачёва Алевтина Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.04.1989