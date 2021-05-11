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Усачёв Николай Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1927

Дата смерти

22.04.1989

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

1956 г.р.
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Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1927

Отец: Усачёв Владимир Максимович

Мать: Колупаева Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
18.07.1956

Дочь: Усачёва Алевтина Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.04.1989
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