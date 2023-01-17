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Усачёв Владимир Максимович

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Место рождения

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

07.10.1902 ст.

Дата смерти

06.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1902 ст.

Отец: Усачёв Максим Яковлевич

Мать: Колупаева Наталья Николаевна

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
17.11.1926

Жена: Колупаева Евдокия Фёдоровна

Бракосочетание
17.11.1926

Жена: Колупаева Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.08.1927

Сын: Усачёв Николай Владимирович

Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
11.12.1928

Сын: Усачёв Александр Владимирович

Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.12.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Фёдоровна

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1931

Дочь: Усачёва Нина Владимировна

Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Фёдоровна

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1935

Сын: Усачёв Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Фёдоровна

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
06.02.1976
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