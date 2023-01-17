Усачёв Владимир Максимович
Место рождения
Дата рождения07.10.1902 ст.
Дата смерти06.02.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1902 ст.
Бракосочетание
17.11.1926
Бракосочетание
17.11.1926
Рождение ребёнка
15.08.1927
Сын: Усачёв Николай Владимирович
Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.12.1928
Сын: Усачёв Александр Владимирович
Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.12.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.12.1931
Дочь: Усачёва Нина Владимировна
Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.09.1935
Сын: Усачёв Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Колупаева Евдокия Фёдоровна
Смерть
06.02.1976