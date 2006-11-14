Усачёв Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1928
Дата смерти14.11.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чучкалова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чучкалова Екатерина Александровна
Смерть
14.11.2006