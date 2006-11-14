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Усачёв Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1928

Дата смерти

14.11.2006

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1928

Отец: Усачёв Владимир Максимович

Мать: Колупаева Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чучкалова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чучкалова Екатерина Александровна

Смерть
14.11.2006
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