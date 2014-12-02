Чучкалова Екатерина Александровна
Место рожденияд. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Дата рождения02.12.1934 ст.
Дата смерти02.12.2014 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1934 ст.
д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усачёв Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Усачёв Александр Владимирович
Смерть
02.12.2014 ст.