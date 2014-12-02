Чучкалова Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧучкалова Екатерина Александровна

Чучкалова Екатерина Александровна

avatar

Место рождения

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)

Дата рождения

02.12.1934 ст.

Дата смерти

02.12.2014 ст.

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1934 ст.

Отец: Чучкалов Александр Иванович

Мать: Орлова Анна Константиновна

д. Волонихино (-ы 2-е), поч. Гурия Волонихина (ВУ, Кстининская волость)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усачёв Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Усачёв Александр Владимирович

Смерть
02.12.2014 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close